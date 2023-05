Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizei Linz/Rhein für den Berichtszeitraum vom 26.05.2023 bis 28.05.2023

Linz am Rhein (ots)

Einbruchsversuch in Physiopraxis

Rheinbreitbach In der Nacht zum Freitag kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Physiopraxis, auf der Hauptstraße in Rheinbreitbach, bei dem die unbekannten Täter mehrere Eingangstüren des Gebäudes mit Hebelwerkzeugen angingen. Der Versuch blieb erfolglos, weshalb es lediglich zu Sachschäden kam. Hinweise zu möglichen, verdächtigen Feststellungen werden an die Polizeiinspektion Linz/Rhein erbeten.

Diebstahl von Fahrrädern

Rheinbrohl Am Freitagmittag beanzeigten zwei Jugendliche den Diebstahl ihrer Fahrräder. Beide Fahrräder hätten am Montagnachmittag, den 22.05.2023 über den Zeitraum von einer Stunde vor der Römerwall Sporthalle in Rheinbrohl gestanden. Beide Fahrräder seien mit einem Zahlenschloss gesichert gewesen, welches vermutlich aufgebrochen worden sei. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern machen?

Diebstahl von Fahrzeugkennzeichen

Rheinbreitbach In der Nacht vom 26.05.23 auf den 27.05.2023 wurden am Burgplatz in Rheinbreitbach Kennzeichen von einem abgestellten PKW entwendet. Hinweise bezüglich verdächtiger Feststellungen werden an die Polizeiinspektion Linz/Rhein erbeten.

Kontrolle eines Schrottsammlers

Linz/Rhein Am Samstagvormittag, den 27.05.2023 meldete ein aufmerksamer Anwohner einen Schrottsammler im Ortsbereich Ockenfels, welcher durch Abspielen der typischen Musik auf seine Sammelabsicht aufmerksam machte. Das Fahrzeug konnte kurz darauf durch Beamte der Polizeiinspektion Linz/Rhein kontrolliert werden. Auf Grund mehrerer festgestellter Verstöße, wurde gegen den 34-jährigen Fahrer aus Wesseling ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Körperverletzung mit Baseballschläger durch unbekannte Täter Linz/Rhein Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Fahrzeugführer auf der B42 in Linz/Rhein durch einen blutverschmierten 32-jährigen Mann aus Bulgarien angehalten, welcher ihm gegenüber angab, dass er soeben durch mehrere Personen angegriffen worden sei. Durch die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Linz/Rhein konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Verletzte vorher mit mehreren Bekannten dem Alkohol zugesprochen habe. Hierbei sei es zu einem Streit gekommen, in Folge dessen der 32-Jährige u.a. mit einem Baseballschläger attackiert worden sei. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen bezüglich des genauen Tathergangs, sowie der tatbeteiligten Personen dauern an.

