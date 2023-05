Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 27.05.2023

Betzdorf (ots)

1. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Tatort: 57518 Betzdorf, Stadthalle

Tatzeit: 26.05.2023, 10:30 Uhr Hergang: Beim Einparken kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Es blieb bei Blechschaden.

2. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Tatort: 57518 Alsdorf, L 280

Tatzeit: 26.05.2023, 10:55 Uhr Hergang: Auf der besagten Strecke aus Richtung Daaden kommend in Fahrtrichtung Alsdorf fuhren zwei PKW und ein Motorrad in Folge. Ausgangs einer Rechtskurve mit einem danach ca 300 Meter langen geraden Stück setzte der zweite Pkw und das Motorrad zum Überholen des ersten Fahrzeugs an. An dieser Stelle gilt jedoch Überholverbot und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Km/h. Auf der Gegenfahrbahn kam ihnen ein Funkstreifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn entgegen. Während es dem Pkw noch gelang den Überholvorgang abzubrechen, schaffte dies der Motorradfahrer nicht mehr. Er stieß leicht gegen das Heck des vor ihm fahrenden Pkw, kam zu Fall und das Krad rutschte in den Straßengraben. Nur dem Umstand von Glück und sehr guter Schutzausstattung ist es zu verdanken, dass der Motoradfahrer unverletzt blieb.

Am Krad entstand Sachschaden.

3. Waldbrand

Tatort: 51598 Friesenhagen, Waldstück

Tatzeit: 26.05.2023, 15:39 Uhr Hergang: Bei Reparaturen eines Werkzeugs vor Ort durch einen Waldarbeiter fiel ein Tropfen brennenden Kunststoffs auf die Wiese wodurch sich sofort ein Flächenbrand entwickelte. Dieser konnte abgelöscht werden. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf die nun bestehende Waldbrandgefahr hingewiesen.

4. Es kam noch zu weiteren kleineren Verkehrsunfällen, bei denen es aber bei Blechschäden blieb.

5. Festnahme

Tatort: Krankenhaus Wissen

Tatzeit: 26.05.2023, 22:12 Uhr Hergang: Das Krankenhaus Wissen bat die Polizei in Betzdorf um Unterstützung. Zwei betrunkenen Personen baten um Einlass, was vom Krankenhaus aber abgelehnt wurde, da kein aktueller Behandlungsbedarf bestand. Eine Polizeistreife überprüfte anschließend die beiden Männer und konnte feststellen, dass gegen einen ein Haftbefehl vorlag. Da der Mann die fällige Summe nicht bezahlen konnte wurde er in die JVA nach Koblenz verbracht.

