Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Einbruch in Baucontainer und Rohbau

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nachdem in der Zeit von Montag, 19. Juni 2023, bis Dienstag, 20. Juni 2023, in Hassel mehrere Baucontainer aufgebrochen und in einen Rohbau eingebrochen wurde. Dabei verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit von 17 Uhr am frühen Montagabend bis 7.30 Uhr am Dienstagmorgen Zutritt zu dem Gebäude und den Containern an der Straße Am Glückauf Park. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie dabei diverse Werkzeuge und Kabel. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen telefonisch beim Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell