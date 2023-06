Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Hörste. Tageswohnungseinbruch erfolgreich.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (01.06.2023) in der Zeit zwischen 6:40 und 12:30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohngebäude auf einem Landwirtschaftsbetrieb in der Hiddentrupper Straße. Im Gebäude wurden diverse Räume begangen und durchwühlt. Mehrere Gegenstände sowie Schmuck und Bargeld wurden augenscheinlich entwendet. Falls Sie im genannten Tatzeitraum Verdächtiges festgestellt haben, melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell