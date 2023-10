Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Leergutkisten von Unbekannten entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein Loch in den Zaun eines Getränkehandels im Fischbachweg schnitten Unbekannte am Montag, 02.10.2023 gegen 18.20 Uhr und betraten so das Gelände. Vom Hofplatz wurden Leergutkisten entwendet. In unmittelbarer Nähe konnten zwei mögliche Täter mit Leergutkisten vom Inhaber des Getränkehandels festgestellt und einer davon auch festgehalten werden. Dieser schlug mit den leeren Kisten um sich und flüchtete nach einem kurzen Gerangel ohne die Kisten. Es handelte sich um eine männliche Person. Die zweite Person war weiblich und flüchtete mit den Leergutkisten. Es wird vermutet, dass es sich bei beiden Personen um Jugendliche gehandelt hat. Es entstand geringer Diebstahlschaden. Der Sachschaden am Zaun kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

