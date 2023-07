Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unbekannte gibt sich als Pflegekraft aus und entwendet Geldbörse

Nienburg (ots)

(KEM) Eine Seniorin aus Nienburg wurde am Mittwochmittag Opfer eines besonders dreisten Diebstahls. Gegen 13 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Täterin, die behauptete, Mitarbeiterin eines Pflegeheims zu sein und eine "Gesundheitsprüfung" durchführen zu wollen. In gutem Glauben ließ die Seniorin sie in ihre Wohnung und begab sich mit dieser in das Wohnzimmer, während die Wohnungstür geöffnet blieb. Die Unbekannte forderte die Seniorin auf, die Schubladen zu öffnen und Inhalte zu zeigen. Die Polizei geht davon aus, zu gleicher Zeit eine weitere Person die Wohnung betrat und die Geldbörse der Seniorin aus dem Flur entwendete.

Erst am Abend, als die Seniorin mit ihrem Sohn telefonierte, stellte sich auf seine Nachfrage heraus, dass die Geldbörse fehlte. Der Polizei liegt folgende Täterbeschreibung vor:

- kleine, dicke Frau

- ca. 165cm groß

- braune Haare

- rundes Gesicht

- hochdeutsche Sprache.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger insbesondere mit älteren Angehörigen über derartige Diebstahlsmaschen als auch Betrugsversuche zu sprechen und diese zu sensibilisieren.

Die Polizei gibt dafür folgende Präventionshinweise:

- Lassen Sie keine Fremde Personen in ihre Wohnung

- Schicken Sie die Person weg und bitten um vorherige offizielle Terminabsprache

- Lassen Sie sich Mitarbeiterausweise zeigen und kontaktieren Sie die angeblich entsendende Institution.

Darüber hinaus bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Wer hat die besuchte Frau, eventuell in Begleitung einer weiteren Person, gegen 13 Uhr im Bereich der Verdener Landstraße in Höhe des Kreisels am Nordring oder auch im Bereich der Wilhelm-Rösler Straße gesehen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell