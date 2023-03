POL-OH: Verkehrsunfälle auf A5 mit mehreren Fahrzeugen: Erhebliche Behinderungen

Vogelsbergkreis (ots) - Versuchter Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf Schwalmtal. Mindestens zwei Unbekannte versuchten am Donnerstagvormittag (23.03.), gegen 10.40 Uhr, ein blaues Damenrad der Marke Pegasus im Wert von etwa 400 Euro von einem Grundstück in der Straße "Im Schwalmgrund" in Hopfgarten zu entwenden. Als Zeugen auf den Diebstahl aufmerksam wurden, sprachen sie die Täter an, woraufhin diese das Fahrrad ...

