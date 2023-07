Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zweiraddiebstähle

Bückeburg/Hespe (ots)

(ma)

Ein E-Scooter der Marke 4Pro ist am Dienstag gegen 13.00 Uhr an der Birkenallee in Bückeburg mitsamt dem an der Lenkstange hängenden gelben Helm der Marke Abus gestohlen worden.

Der Geschädigte erklärte bei der Anzeigeerstattung, dass das Zweirad über eine Hersteller-App gesichert wurde, wobei lediglich automatisch das Vorderrad blockiert wird. Nach einem Spaziergang im Harrl war der E-Scooter des 66jährigen Bückeburgers verschwunden.

Noch am selben Abend meldete eine 17jährige Bückeburgerin bei der Polizei einen aufgefundenen E-Scooter im Bereich der Marienstraße, der dem geschädigten 66jährigen zwischenzeitlich wieder zugeordnet und ausgehändigt werden konnte.

Auf der Gutenbergstraße in Bückeburg wollten am Dienstagabend gg. 19.20 Uhr drei unbekannte Jugendliche einen Motorroller der Marke "Fuego" stehlen. Der Fahrzeugeigentümer sah aus dem Fenster seines Wohnhauses, wie die Jugendlichen den Roller an sich nahmen und in Richtung Petzer Straße schoben.

Der 17jährige Obernkirchener verfolgte die drei Täter und holte diese an der Petzer Straße ein, wo er den Jugendlichen den Roller wieder abnehmen konnten. Die benachrichtigte Polizei konnte die anschließend flüchtigen Täter nicht mehr ausfindig machen.

Am heutigen Mittwoch ging gg. 06.00 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf eines 47jährigen Hespers ein, der gg. 05.30 Uhr den Diebstahl seines Kleinkraftrades der Marke "Piaggio" am Mühlenweg in Hespe festgestellt hatte.

Der Hesper machte sich mit dem Auto auf die Suche nach dem Zweirad und wurde an der IGS Helpsen fündig, wo zwei junge Männer ohne Helm mit dem Fahrzeug herumfuhren. Schließlich folgte der Hesper den Jugendlichen mit dem Auto, die bis nach Rusbend in den Töpferweg fuhren und nach einer kurzen Flucht von der zwischenzeitlich benachrichtigten Polizei an der Florianstraße aufgegriffen werden konnte.

Bei den Tätern handelt es sich um einen 14jährigen aus Hespe und einen 16jährigen aus Bückeburg. Die Jugendlichen sind nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen den Eltern übergeben worden.

Derzeit wird durch die Polizei geprüft, ob die gefassten Jugendlichen auch für eine Tatbeteiligung an dem versuchten Rollerdiebstahl in der Bückeburger Gutenbergstraße in Betracht kommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell