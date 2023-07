Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Bekleidungsgeschäft "Am See" in Stolzenau und forderte die im Kassenbereich anwesenden Angestellten unter Vorhalt einer mutmaßlichen Pistole dazu auf, die Kasseneinnahmen zu überreichen. Nachdem eine Mitarbeiterin das Bargeld aus einer Kasse übergab, flüchtete der Täter mit einem Fahrrad über die L 351 in die "Große Brinkstraße", wo sich auch die Wesermarsch mit Kiesabbauanlagen befindet.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen mit verstärkten Polizeikräften sowie unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers konnte der Täter nicht angetroffen werden.

Täterbeschreibung: ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank. Bekleidung: blaue langärmlige Jacke, schwarzes Cappy, schwarze große Sonnenbrille. Er trug zudem einen schwarzen Leinenbeutel bei sich.

Die Polizei Stolzenau bittet um Zeugenhinweise, die unter 05761/90200 entgegengenommen werden. Zur Tatzeit sollen zwei weitere Kunden im Geschäft gewesen sei, dessen Personalien bislang unbekannt sind. Diese werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Angestellten blieben unverletzt, standen jedoch unter Schock. Die Polizei Stolzenau hat Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell