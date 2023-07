Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Alkoholisierte 51-Jährige tritt nach einem Polizeibeamten

Nienburg (ots)

Nienburg - Alkoholisierte 51-Jährige tritt nach einem Polizeibeamten (KEM) Die Polizei Nienburg hat ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten gegen eine 51-Jährige aus der SG Weser-Aue eingeleitet, nachdem diese in der vergangenen Nacht im Rahmen eines Polizeieinsatzes versuchte, einen Polizeibeamten zu treten.

Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei Nienburg einen Hinweis auf eine an der Tankstelle am Südring in einem PKW sitzende Frau, die laut Zeugenangaben seit zwei Stunden in diesem sitzen und laute Musik hören sollte. Darüber hinaus solle die Frau alkoholisiert gewesen sein.

Zur Vermeidung einer eventuellen bevorstehenden Trunkenheitsfahrt überprüften Polizisten die Situation. Dabei trafen sie auf eine in einem Audi sitzende Frau, die deutlich alkoholisiert wirkte. Da die Frau einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte, erläuterten die Beamten ihr, dass sie den Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sicherstellen werden. Das Angebot, dass die Polizisten jemanden anrufen können, der sie abholt, lehnte sie ab. Die zwischenzeitlich ausgestiegene Frau hatte deutliche Stimmungsschwankungen, zeigte sich aggressiv und uneinsichtig, schrie mehrfach und ging, trotz Aufforderung, dies zu unterlassen, wiederkehrend unmittelbar auf die Polizeibeamten zu, weshalb die Beamten sie von sich wegdrückten. Nachdem die Frau plötzlich versuchte nach einem der beiden Polizeibeamten zu treten und diesen nur aufgrund seiner Ausweichbewegung verfehlte, wurde die Frau zu Boden gebracht. Hierbei wurde sie leicht am Knie verletzt. Unter angelegten Handfesseln wurde sie mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Verden eine Blutprobe entnahm. Er versorgte zudem ihre Verletzung und erklärte sie für gewahrsamsfähig. Während der Blutentnahme beleidigte die 51-Jährige alle anwesenden Personen. Sie verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am Folgemorgen entlassen.

