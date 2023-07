Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg/Schaumburg - Fit mit dem Pedelec

Nienburg (ots)

(Thi) Gemeinsam bieten die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, die Verkehrswachten in Nienburg und Schaumburg und der ADFC in beiden Landkreisen ab sofort wieder Trainings mit dem E-Bike-/Pedelec an. Das Angebot richtet sich zunächst an Seniorinnen und Senioren (60+), die ein eigenes Pedelec besitzen und Tipps sowie Anregungen zum sicheren Umgang mit Diesem erhalten möchten.

Das Training beinhaltet einen theoretischen Teil mit wissenswerten Informationen über rechtliche und technische Aspekte von Pedelecs und E-Bikes sowie daran anschließend ein Fahrtraining, bei dem die eigenen Fertigkeiten bei unterschiedlichen Fahrmanövern ausprobiert und geübt werden können. Unter anderem werden das Auf- und Absteigen, Slalomfahren sowie Abbiegen und Bremsen mit fachkundiger Unterstützung der Experten trainiert. Der Erfahrungsaustausch und Spaß am Training mit Gleichgesinnten stehen dabei ebenfalls im Fokus. Das Training dauert ca. vier Stunden.

Hintergrund des Angebotes sind die weiterhin steigende Zahl der verkauften E-Bikes/Pedelecs, welche mittlerweile fast die Hälfte aller verkauften Fahrräder ausmachen und die Feststellung, dass gerade die Altersgruppe 60+ oft an zum Teil schweren Verkehrsunfällen beteiligt ist. Mit dem Training möchten die Netzwerkpartner die sichere Teilnahme am Straßenverkehr fördern und die Verkehrssicherheit steigern.

Die Teilnehmenden müssen einen Unkostenbeitrag von 10 Euro entrichten. Zudem ist während des Trainings aus versicherungstechnischen Gründen verpflichtend ein Fahrradhelm zu tragen.

Es ist ebenfalls möglich, Trainings für geschlossene Gruppen wie Landfrauen- und Sportvereine, Seniorenverbände etc. zu vereinbaren. Hierfür bitte eine Vorabanfrage an folgende E-Mail-Adresse: Büsing, Tobias (PI Nienburg/Schaumburg Prävention) tobias.buesing@polizei.niedersachsen.de

Termine LK Nienburg:

19.07.2023, 16.08.2023 und 13.09.2023 (jeweils von ca. 9-13 Uhr) auf dem Gelände der Feuerwehr Nienburg. Zur Teilnahme ist eine telefonische Anmeldung zu den Trainings unter 05021/910900 erforderlich.

Termine LK Schaumburg

12.07.2023 (9-13 Uhr) beim THW Bückeburg. Anmeldung bei der Polizei Bückeburg.

20.07.2023 (9-13 Uhr) bei der freiwilligen Feuerwehr Bad Nenndorf. Anmeldung bei der Polizei Bad Nenndorf.

30.08.2023 (9-13 Uhr) bei der freiwilligen Feuerwehr Stadthagen. Anmeldung bei der Polizei Stadthagen.

27.09.2023 (9-13 Uhr) bei der freiwilligen Feuerwehr Rinteln. Anmeldung bei der Polizei Rinteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell