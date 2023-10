Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter entreißt Frau die Handtasche - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einer Frau die Handtasche entrissen hat ein Unbekannter am 1.10.2023 in der Fehrenbachallee in Freiburg. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, war sie gegen 10.40 Uhr fußläufig in Richtung Universitätsklinikum unterwegs, als ihr auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Rathaus im Stühlinger" ein Mann von hinten auf die Schulter tippte. Als sie sich umdrehte, entriss ihr die Person die mitgeführte Handtasche und flüchtete damit in Richtung Eschholzstraße.

Die Geschädigte rief um Hilfe, woraufhin ein hinzukommender Radfahrer die Verfolgung des Tatverdächtigen aufnahm, bis dieser die Tasche wegwarf. Die 83-jährige Geschädigte, die nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieb, konnte ihre Tasche wieder in Empfang nehmen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

junger Mann, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schmale/schlanke Statur, dunkler Teint, schwarze, krause/lockige Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und kurzer, schwarzer/dunkler Hose, führte eine Bauchtasche mit sich, trug Sandalen.

Es ist davon auszugehen, dass weitere Passanten den Vorfall mitbekommen haben. Insbesondere zwei Personen, die gemeinsam mit dem Radfahrer den Tatverdächtigen verfolgt haben sollen, kommen als Zeugen in Betracht. Diese und weitere Passanten, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell