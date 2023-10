Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Taschenkontrolle führt zu Auffinden von Diebesgut - Haftbefehl gegen Tatverdächtige erlassen

Freiburg-Haslach: Im Rahmen der Zugangskontrolle zur Landeserstaufnahmestelle wurde durch den Sicherheitsdienst am Freitag, 29.09.2023, gegen 15:00 Uhr vermeintliches Diebesgut im Rucksack eines 27-Jährigen mit algerischer Staatsbürgerschaft festgestellt. Durch ihn wurde daraufhin eine weitere Tasche zu einem mutmaßlich 16-jährigen Mittäter geworfen, woraufhin beide Personen versuchten zu flüchten. Beide konnten vom Sicherheitspersonal jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führten die beiden Beschuldigten Diebesgut aus mehreren bereits bekannten Taten bei sich. Der Gesamtwert beläuft sich auf eine Summe im vierstelligen Bereich. Weiter konnten mehrere hundert Euro Bargeld sowie geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg ordnete das zuständige Amtsgericht Freiburg die Durchsuchung der Wohnräume an und erließ Haftbefehle gegen die beiden Männer, welche jeweils in Vollzug gesetzt wurden. Der 27-Jährige wurde bereits in der letzten Woche nach einem Trickdiebstahl vorläufig festgenommen.

