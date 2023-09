Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorfall auf Spielplatz: Hund verletzt 3-jähriges Kind - Polizei ermittelt

Wilhelmshaven (ots)

Am 03. September 2023 ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Vorfall auf einem Spielplatz in der Lessingstraße in Wilhelmshaven. Ein unangeleinter Hund sprang ein 3-jähriges Mädchen an und verletzte sie am rechten Fuß.

Zur Tatzeit befand sich der 26-jährige Vater mit seiner Tochter auf dem Spielplatz. Plötzlich rannte der Hund auf den Spielplatz und näherte sich den spielenden Kindern. Der 30-jährige Hundehalter konnte den etwa 80 cm großen Hund zunächst festhalten. Doch der Hund riss sich los und verletzte das kleine Mädchen.

Statt sich um die Verletzungen des Kindes zu kümmern, zeigte sich der Hundehalter uneinsichtig und begab sich in seine umliegende Wohnung. Der besorgte Vater des Opfers informierte unverzüglich die Polizei über den Vorfall.

Die Polizei Wilhelmshaven konnte den Hundehalter ausfindig machen und nahm eine Strafanzeige aufgrund des Vorfalls auf. Die Ermittlungen in diesem Fall werden nun fortgesetzt, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären und die Verantwortlichkeiten zu klären.

Die Polizei möchte an dieser Stelle betonen, wie wichtig es ist, Haustiere stets unter Kontrolle zu halten und in öffentlichen Bereichen anzuleinen. Dies trägt dazu bei, Unfälle und unangenehme Situationen zu vermeiden, insbesondere in der Nähe von Kindern und anderen Menschen.

