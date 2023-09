Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Strafanzeigen gegen einen renitenten Wilhelmshavener

Wilhelmshaven/Jever (ots)

Am 02.09.2023, gegen 15:08 Uhr, ereignete sich in Wilhelmshaven in der Gökerstraße eine Bedrohung gegenüber einer 23-jährigen Frau. Im weiteren Verlauf des Tages wurde der Beschuldigte 38-jährige Einwohner von Wilhelmshaven aufgrund einer Handverletzung und starker Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht.

Dort verhielt er sich äußerst aggressiv und verließ letztendlich das Krankenhaus, ohne sich behandeln zu lassen. Die Polizei suchte nach ihm, da eine medizinische Versorgung dringend erforderlich war. In einem Gespräch konnte er schließlich überzeugt werden, seine stark blutende Handverletzung behandeln zu lassen. Während dieser Maßnahme beleidigte der Beschuldigte den Arzt.

Nach Abschluss der Behandlung fiel der Beschuldigte erneut auf, indem er den Notruf des Rettungsdienstes missbräuchlich nutzte und forderte, dass ein Rettungswagen ihn in einen benachbarten Landkreis fahren sollte, obwohl keine medizinische Notwendigkeit bestand. Schließlich trat der Beschuldigte in einem Discounter in Sande eine Glastür ein.

Bei seiner anschließenden Ingewahrsamnahme biss der Beschuldigte so heftig durch den Handschuh eines Polizisten, dass dieser verletzt wurde und nicht mehr dienstfähig war. Während des Transports zur Polizeiwache leistete der Beschuldigte weiterhin erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Durch Kräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven und der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven wurde der Beschuldigte zur Dienststelle der Polizei Jever gebracht und dort in Gewahrsam genommen. Eine Blutentnahme beim Beschuldigten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg durchgeführt.

Dem Beschuldigten stehen nun mehrere Strafverfahren aufgrund verschiedener Straftaten bevor. Er wurde am 03.09.2023 um 7.00 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell