POL-PDNW: Fahrer unter Drogeneinfluss

Elmstein (ots) - Am Freitag, den 21.07.2023 um ca. 16:00 Uhr wollte eine männliche Person in Elmstein den Linienbus als Fahrgast benutzen. Da er nicht über einen gültigen Fahrschein verfügte, lehnte der Busfahrer die Mitnahme ab. Das verärgerte den Mann offensichtlich so, dass er mit einem Messer einen Reifen am Bus zerstach. Anschließend flüchtete er fußläufig und konnte nicht mehr angetroffen werden. Den ...

