POL-PDNW: Verlassener Transporter - Zeugenaufruf

Am 23.07.2023 gegen 08:00 Uhr teilte ein Passant hiesiger Dienstelle mit, dass auf einem Wirtschaftsweg neben der L519 zwischen NW-Mußbach und Meckenheim ein Transporter der Marke Opel (Modell. Mervano) teilweise in einem Graben stehen und sich dort keinerlei Personen befinden würden. Vor Ort konnte der nicht verschlossene Transporter entsprechend der Zeugenaussage vorgefunden werden. An dem Fahrzeug waren zudem keine Kennzeichen angebracht. Der rechtmäßige Besitzer des Opels konnte vor Ort nicht ermittelt werden, weshalb dieser sichergestellt wurde. Ob strafrechtliche oder ordnungswidrige Handlungen hinter diesem ungewöhnlichen Parkvorgang stecken, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Polizei Neustadt/W. bitte Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Eigentümer geben können, sowie Feststellungen in Zusammenhang mit diesem Fahrzeug gemacht haben, sich mit dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

