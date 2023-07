POL-PDNW: Diebstahl bei Maison & Jardin

Deidesheim (ots) - Am gestrigen späten Abend (21.07.2023), gegen 23:15 Uhr kam es in Deidesheim zu einer Unfallflucht. Die 20-jährige Geschädigte lief mit Bekannten die Straße "Im Diedel" entlang in Richtung Obergasse, als sich in der Dunkelheit von hinten ein Radfahrer mit seinem unbeleuchteten Fahrrad näherte. Die Geschädigte wollte noch ausweichen, wurde ...

mehr