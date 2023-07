Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) In Brand setzen eines Kinderfahrrades

Haßloch (ots)

Ein Passant stellte am 22.07.2023, gegen 02:10 Uhr ein brennendes Kinderfahrrad auf dem Schulhof einer örtlichen Grundschule in der Schillerstraße fest und meldete den Sachverhalt über Notruf bei der Integrierten Leitstelle. Der Brand konnte wenig später durch die alarmierten Wehrkräfte der Feuerwehr Haßloch gelöscht werden. Vor Ort ergaben sich für die eingesetzten Polizeibeamten eindeutige Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung durch unbekannte Täterschaft. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. Der/die noch unbekannte Besitzer(-in) des Fahrrades sowie eventuelle Zeugen-/innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

