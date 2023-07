Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Quirnheim-Tal / Obrigheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag (20.07.2023) wurden bei Laser-Geschwindigkeitskontrollen in Quirnheim-Tal zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die schneller als die erlaubten 50 km/h fuhren. Der schnellere der beiden wurde mit 60 km/h gemessen. In der Wormser Straße in Obrigheim überschritten sieben Autofahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Hier war der Schnellste mit 76 km/h unterwegs, was neben einem Bußgeld die Eintragung eines Punktes im Verkehrszentralregister nach sich zieht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell