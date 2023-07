Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht B47 Hettenleidelheim

Hettenleidelheim (ots)

Am Donnerstag den 20.07.2023 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B47 zwischen Wattenheim und Eisenberg ein Verkehrsunfall. Derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem Pkw Ford Fusion der Farbe Schwarz die B47 in Fahrtrichtung Eisenberg. An der Einmündung zur K35 (Hettenleidelheim) touchierte der Fahrzeugführer eine Verkehrsinsel mit Verkehrsschild, wodurch auch der Pkw stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrzeugführer entfernte sich hiernach fußläufig von der Unfallstelle. Durch den an der Unfallörtlichkeit zurückgelassenen Pkw kam es vor Ort zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden.

