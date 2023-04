Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Paket um jeden Preis

Erfurt (ots)

Um sein Paket zu bekommen, nahm ein Mann in Erfurt eine Strafanzeige in Kauf. Der 52-Jährige wollte am Freitagnachmittag an einer Tankstelle in Daberstedt ein Paket abholen. Da er keinen Ausweis vorlegte, wurde ihm die Herausgabe der Sendung verweigert. Der Mann akzeptierte dies nicht, ging hinter den Tresen und nahm sich das Paket. Auf seinem Weg nach draußen stieß er eine Person zur Seite und schlug einer weiteren gegen den Oberkörper. Zwar kam der 52-Jährige so in den Besitz seines Päckchens, dafür erhielt er aber eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. (JN)

