Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Kleingartenanlage

Erfurt (ots)

Über den Brand eines Gebäudes in einer Kleingartenanlage in der Brühlervorstadt wurden Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen gegen 04:45 Uhr informiert. Im ehemaligen Vereinshaus der Kleingartenanlage war aus unbekannten Gründen ein Brand ausgebrochen. Bereits bei Eintreffen der Feuerwehr musste festgestellt werden, dass sich das Gebäude im Vollbrand befand. Da bekannt war, dass das Haus derzeit als Gartenhaus genutzt wird konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen im Gebäude befinden. Glücklicherweise konnte diese "Wissenslücke" schnell geschlossen werden, da der Eigentümer des Hauses kurz nach den Einsatzkräften ebenfalls vor Ort eintraf und die fehlenden Informationen lieferte. Ebenfalls lieferte er eine mögliche Erklärung für die Entstehung des Brandes. Er erklärte den Beamten gegenüber, dass am Tag zuvor eine am Gebäude befindliche Wärmepumpe installiert und in Betrieb genommen wurde. Ob dies die tatsächliche Ursache für den Brandausbruch war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Am betroffenen Gebäude entstand ein Sachschaden von circa 100.000,- Euro. (T.K)

