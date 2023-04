LPI-EF: Geklautes Stromkabel

Elxleben (ots) - In der Nacht von Freitag (14.04.2023) auf Samstag (15.04.2023) wurde in Elxleben in der Erfurter Straße beim dortigen NETTO Einkaufsmarkt ein Fahrradständer beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher verlies unerlaubt den Unfallort. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Vermutlich handelt es sich um einen LKW der Marke Daimler-Benz. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernen vom ...

