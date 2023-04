Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Sömmerda (ots)

Ein 22-Jähriger befuhr am Freitagmittag (15.04.2023) mit einem E-Scooter den Marktplatz in Sömmerda. Der E-Scooter war nicht versichert. Während der polizeilichen Kontrolle des 22-Jährigen nahm ein 33-Jähriger den E-Scooter ebenfalls unvermittelt in Betrieb. Ein im Rahmen der Verkehrskontrolle vollzogener Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab 2,16 Promille. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Es erfolgte im Anschluss die Blutentnahme bei dem 33-Jährigen. Gegen Beide wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Plfichtversicherungsgesetz eingeleitet. Den 33-Jährigen erwartet außerdem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (TS)

