Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erheblich alkoholisiert

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich des Erfurter Wiesenhügels zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 40 Jährige Erfurterin geriet aus zunächst unbekannten Gründen mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Durch den Unfall war das Fahrzeug der Unfallverursacherin nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7000,- EUR. Verletzt wude durch den Unfall glücklicherweise niemand.

Warum der Pkw der Frau in den Gegenverkehr geriet, konnte sich zunächst niemand der anwesenden Personen erklären. Das Rätsel konnte aber mit der Durchführung eines Atemalkohol- und Drogentests gelöst werden. Nachdem die Fahrzeugführerin das Alkoholmessgerät beatmete zeigte dieses einen Wert von 2,14 Promille an. Auch der Drogenvortest wies einen Einfluss berauschender Mittel nach.

Um eine Blutentnahme bei der Dame durchzuführen, wurde diese zur Dienststelle verbracht. Hier wurde ihr nicht nur Blut, sondern auch ihr Führerschein abgenommen. Des Weiteren wurde bekannt, dass das durch die Beschuldigte geführte Fahrzeug bereits am Vormittag in einen Verkehrunfall verwickelt war. Hier entfernte sich der Fahrzeuglenker allerdings pflichtwidrig vom Unfallort. Ob auch hier die Dame bereits alkoholisiert hinter dem Steuer saß ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. (TK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell