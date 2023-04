LPI-EF: Versuchter Einbruch in Arztpraxis und Apotheke

Erfurt (ots) - Glück im Unglück hatte Donnerstagmorgen ein 58-jähriger Renault-Fahrer in Erfurt. Durch die Nutzung der Klimaanlage beschlug seine Windschutzscheibe, woraufhin er bei der Überquerung eines Bahnübergangs mit der Schranke kollidierte. Glücklicherweise konnte er mit seinem Auto die Bahnschienen schnell wieder verlassen. Allerdings entstand an seinem Renault und der Schranke ein Schaden von etwa 600 Euro. Die Reparaturarbeiten an dem Bahnübergang dauerten ...

