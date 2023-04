LPI-EF: Mit gestohlenem Fahrrad erwischt

Sömmerda (ots) - Betrunken wurde ein 20-jähriger Mann am Mittwoch auf einem Fahrrad festgestellt. Polizisten hielten den Radfahrer am Abend in Sömmerda an und ließen ihn in das Alkoholmessgerät pusten. Das Ergebnis zeigte über 1,6 Promille an. Zudem hatte der junge Mann noch eine geringe Menge Drogen dabei. Für den 20-Jährigen hatte das zur Folge, dass er zur Blutentnahme mitkommen musste und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das ...

mehr