Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Marienberg (ots)

Am 05.04.2023 zwischen 06:00 und 13:40 Uhr wurde ein auf dem geteerten Parkplatz oberhalb des Schulzentrums (Kirburger Straße) geparkter PKW (Ford Focus, grau) an der rechten Fahrzeugfront nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Rangieren, oder Ein-/Ausparken verursacht. Zeugen-Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

