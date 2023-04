POL-PDMT: Hunzel - Auffahrunfall zwischen PKW und Krankenfahrstuhl

Montabaur (ots) - In der Zeit zwischen dem 02.04.2023 und 03.04.2023 um 18:00 Uhr kam es in der Karl-Siebert-Straße in Montabaur zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten roten PKW. Dieser beschädigte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten und verursachte einen Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugen, die im Umfeld einen roten PKW mit frischen Unfallspuren bemerkt haben ...

