Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Geschwindigkeitskontrolle

Gemünden (ots)

Gemünden. Am Dienstag, dem 04.04.2023, in der Zeit von 17:30 bis 20:15, wurde auf der L288 zwischen Westerburg und Langendernbach, in Höhe der Abfahrt Gemünden im dortigen 70km/h-Bereich eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es wurden insgesamt 30 Fahrzeuge gemessen. 6 Messungen waren im Verwarnungsbereich und 24 im Bußgeldbereich, davon ein Fahrverbot. Durch einen Fahrer wurde ein gefälschter Führerschein vorgelegt. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. In einem Fall wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Summe der erhobenen Verwarnungs-/Bußgelder belief sich auf 3295 EUR. Der schnellste Fahrer wurde mit 115km/h gemessen, was einer Überschreitung von 45km/h entspricht.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell