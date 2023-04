LPI-EF: Betrunken durch die Nacht

Erfurt (ots) - Unbekannte beschädigten in Erfurt von Donnerstag auf Freitag zwei Autos. In der Schulze-Delitzsch-Straße schlugen die Täter die hintere Seitenscheibe eines Transporters ein und verursachten einen Schaden von etwa 500 Euro. In der Prager Straße machten sich Unbekannte an einem Audi zu schaffen. Hier schlugen sie die Beifahrerscheibe ein. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 700 Euro geschätzt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen ...

