Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreicher Zeugenhinweis - Erfurt, 14.04.2023

Erfurt (ots)

Am Abend des 14.04.2023 streifte ein Radfahrer im Bereich der Eislebener Straße in Erfurt einen geparkten Pkw. Nachdem der Radler dabei selbst zu Fall kam, flüchtete er trotz verursachtem Sachschaden in ein nahegelegenes Wohnhaus. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorgang und verständigte die Polizei. Nachdem die Halterin des Fahrzeugs über den Schaden im vierstelligen Bereich informiert wurde, konnte diese, auf Grund der zuvor durch die Zeugin abgegebenen Personen- bzw. markanten Fahrradbeschreibung, einen wesentlichen Hinweis zum möglichen Unfallverursacher geben. Es handelte sich um einen 41-Jährigen Mann aus der Nachbarschaft, welcher ihr wegen seines auffälligen Fahrrades im Gedächtnis blieb. Der Mann wurde kurz darauf leicht verletzt und deutlich alkoholisiert an seiner Wohnanschrift angetroffen und fortfolgend einer Blutentnahme zugeführt. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. (CF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell