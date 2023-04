Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidium Reutlingen und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg - leicht verletzte Person nach erneuter Schussabgabe in Plochingen

Stuttgart (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28. Februar 2023

In den Morgenstunden des 2. April 2023 kam es in Plochingen zu einer Schussabgabe. Gegen 05.20 Uhr wurden aus einem Pkw mehrere Schüsse auf eine Gaststätte im Bahnhofsbereich abgegeben. Der 34-jährige Inhaber, der sich zur Tatzeit noch alleine in der Gaststätte aufhielt, wurde hierbei leicht verletzt. Er konnte das Krankenhaus, in dem er nach der Tat ambulant behandelt wurde, nach kurzer Zeit wieder verlassen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Fahrzeug blieben bislang ohne Erfolg. Bei der Fahndung wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Der Tatort ist weiterhin abgesperrt. Die Spurensicherungsmaßnahmen werden im Laufe des Vormittags abgeschlossen sein.

Ob es einen möglichen Tatzusammenhang mit einer Schussabgabe am 25. Februar, ebenfalls in Plochingen gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die gemeinsame Ermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Reutlingen und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW). Bereits am 28. Februar 2023 wurde beim LKA BW eine Ermittlungskooperation eingerichtet, nachdem es zu mehreren Schussabgaben in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Ulm, Stuttgart und Reutlingen kam. Die Zusammenführung beim LKA BW dient dem Ziel, die vorhandenen Ermittlungs- und Auswertungserkenntnisse zentral zusammenzuführen, um die Auswertung in einem übergreifenden Kontext durchzuführen und die Ermittlungen zu bündeln.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten, insbesondere Angaben von Zeugen die sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt haben, nimmt das LKA BW unter der Telefonnummer 0711-5401 3360 entgegen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell