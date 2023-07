Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Brand eines Stoppelackers

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, 19.07.2023 kam es kurz vor 18:00 Uhr zum Brand eines Stoppelackers zwischen der Bundesstraße 271 und der Ferdinand-Porsche-Straße in Grünstadt. Wegen des starken Windes breitete sich das Feuer schnell in Richtung Osten aus und aufgrund der starken Rauchentwicklung und damit einhergehenden Sichteinschränkung musste die B271 für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr Grünstadt konnte die etwa 5000qm große Brandfläche nach einer Stunde löschen worauf die Fahrbahn wieder freigegeben wurde. Die Brandursache ist unbekannt.

