Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Totalschaden aufgrund eines Insektes

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag den 20.07.2023 befuhr gegen 18:30 Uhr eine 91-Jährige aus Bockenheim an der Weinstraße mit ihrem Pkw die B271 von Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Bockenheim. Nach eigenen Angaben hätte sich ein schwarzes Insekt während der Fahrt auf ihren Oberschenkel gesetzt, welches sie nun wegschlagen wollte. Hierbei habe sie die Kontrolle über ihren Pkw verloren, weshalb sie nach links von der Fahrbahn abkam und schließlich in die dortigen Leitplanken knallte. Die Bockenheimerin wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt, obwohl der Aufprall nicht unerheblich war, der Pkw schon über 30 Jahre alt ist und über keine Airbags verfügt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme war die B271 für ca. 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell