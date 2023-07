Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach sexueller Belästigung: Polizei fahndet mit Fotos nach Verdächtigem

Krefeld (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei mit Fotos nach einem Mann, der am 23. April 2023 zwischen 6 und 6.30 Uhr in Krefeld eine 21-Jährige sexuell belästigt hat. Er folgte ihr über eine längere Strecke auf der Lewerentzstraße und in die Straßenbahn 043, sprach sie mehrfach an und sagte ihr, dass er sie küssen und vergewaltigen wolle. Als er von der Frau ignoriert wurde, lief er sehr dicht neben ihr her und berührte sie mehrfach in unsittlicher Weise. Erst als er durch die Straßenbahnfahrerin aufgefordert wurde, die Bahn zu verlassen, ließ er von seinem Opfer ab.

Wer kennt den Gesuchten? Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (158)

Die Fotos finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/109546

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell