Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte beschädigen Pkw und flüchten vom Tatort - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Auf der Lindenstraße hat am Mittwoch (5. Juli 2023) ein junger Mann die Scheiben an einem geparkten Auto eingeschlagen. Eine Zeugin hat ihn und seinen Komplizen dabei beobachtet.

Zuvor hatten sich die zwei um 18:35 Uhr mit einem weiteren Mann in einem Hauseingang auf der Lindenstraße getroffen und sich dort eine Weile aufgehalten. Danach hatte sich die dritte Person in Richtung Tannenstraße verabschiedet. Die beiden Verdächtigen sind dann zu einem geparkten Pkw gegangen, wo einer von ihnen die vordere und die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite mit dem Ellenbogen einschlug. Als die Zeugin sich bemerkbar machte, entfernten sich die beiden in Richtung Westwall. Ein weiterer Zeuge folgte ihnen, verlor aber auf der Lewerentzstraße den Sichtkontakt.

Beide Männer sind 16 bis 20 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Einer von ihnen hat dunkle, der andere blonde Locken. Beide trugen Umhängetaschen. Der eine war mit einem grauen Jogginganzug bekleidet. Der andere trug eine schwarze Jacke.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (157)

