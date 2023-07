Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt: Sondereinsatz Drogenszene

Krefeld (ots)

Am Dienstag (4. Juli 2023) führte die Polizei Krefeld in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Ordnungsdienst im Zeitraum von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr einen Kontrolleinsatz gegen die offene Drogenszene durch. Bei Kontrollstellen am Grotenburgplatz und am HBF kontrollierte sie Verkehrseilnehmer. Eine Person stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Außerdem ahndete die Polizei Verstöße im Bereich Ladungssicherung oder Gurtpflicht.

Neben den Verkehrskontrollen waren die Kräfte im innerstädtischen Bereich unterwegs. Ein Schwerpunkt war am Ostwall. Hier hat die Polizei einen Mann festgenommen. Er wurde per Haftbefehl gesucht. Eine weitere Person war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Im Bereich Breite Straße/ Südwall haben die Kräfte eine Person angetroffen, die augenscheinlich der Drogenszene angehört. Die Polizei hat 14 Tütchen Marihuana bei ihr sichergestellt. Eine Strafanzeige folgt. Am Willy-Göldenbach-Platz wurde eine Person mit einer geringen Menge Amphetamin angetroffen. Die Polizei hat die Betäubungsmittel sichergestellt.

Auch in Zukunft wird es weitere gemeinsame Kontrollen von Polizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst geben. (154)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell