POL-KR: Eskalation bei einer Hochzeitsfeier in Krefeld

Im Rahmen einer Hochzeitsfeier in gestriger Nacht, in einer Event-Location in Krefeld, kam es zu einer größeren Schlägerei zwischen den Gästen. Bei Eintreffen der herbeigerufenen Polizei richtete sich die Aggression der ca. 250 Personen sofort gegen die Polizeibeamte. Mit Unterstützung von Polizeibeamten umliegender Behörden konnte die Einsatzlage schnell bewältigt werden. Es kam zu Widerstandshandlungen. Betroffene, als auch Polizeibeamte blieben unverletzt.(152)

