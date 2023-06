Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Polizei besucht Werkstätten Hainbachtal Nach Hessentag Spende in Höhe von 2.070 Euro übergeben

Offenbach/Mühlheim/Pfungstadt (ots)

Nachdem Studierende der Polizeiausbildungsstätte der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim die Werkstätten Hainbachtal in Offenbach besuchten, war die Frage des Kollektenzwecks beim Gottesdienst am Tag der Polizei während des Hessentages in Pfungstadt schnell geklärt. Am Mittwoch überreichten die Studierenden, ihre Ausbilder und die Polizeiseelsorge den Erlös in Höhe von 2.070 Euro an die Verantwortlichen der caritativen Einrichtung.

Gottesdienstkollekte prall gefüllt

Der Tag der Polizei wird alljährig auf dem Hessentag gefeiert. Er ist geprägt von der Vereidigung der Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärtern, die von ihren Angehörigen und Freunden begleitet werden. Vorweg führt die Polizeiseelsorge einen Gottesdienst durch, nach der Vereidigung folgt stets ein Polizeishowprogramm. In diesem Jahr auf dem Hessentag in Pfungstadt konnte der Tag der Polizei nach pandemiebedingter Unterbrechung wieder im größeren Rahmen gefeiert werden. Rund 900 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter wurden am Sonntag, dem 04.06.2023, vor den Augen ihrer gut 5.000 Angehörigen und Freunden in der Hessentagsarena von Staatsminister Peter Beuth vereidigt. Und wie üblich, begann der Tag der Polizei mit einem Gottesdienst, den Frau Barbara Görich-Reinel der evangelischen und Frau Anna Albert der katholischen Polizeiseelsorge gestalteten. Während einige zu Vereidigende Fürbitten sprachen, sammelten weitere 20 die Kollekte bei den Teilnehmenden des ökumenischen Gottesdienstes ein. Die Ankündigung von der Leitenden Polizeipfarrerin Görich-Reinel, dass die Kollekte in diesem Jahr den Werkstätten Hainbachtal gGmbH zu Gute kommt, sorgte für eine besonders hohe Spendenbereitschaft bei den Teilnehmenden, darunter auch Verantwortliche aus der Politik und der höchsten Führungsebene der Polizei Hessen.

Studierende waren sich bei der caritativen Einrichtung schnell einig

Da die den Gottesdienst vorbereitenden Polizeiseelsorgerinnen auch mit Lehrauftrag an den Standorten der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit tätig sind, ließen sie die Frage des Kollektenzwecks durch die Polizeistudierenden klären. Polizeikommissaranwärter Dominique Itzel und seine mitstudierenden Kolleginnen und Kollegen, waren sich bei dieser Frage sehr schnell einig. Da sie zuletzt im Rahmen ihrer Ausbildung wertvolle Erfahrungen beim Besuch der Werkstätten Hainbachtal sammelten und dort ganz besondere Eindrücke gewannen, legten sie sich sofort auf die Inklusionsstätte als Spendenempfängerin fest.

Wertvolle Erfahrungen bei den Werkstätten Hainbachtal

Während des dreijährigen Studiums bei der Polizei Hessen sind praktische Ausbildungsmodule integriert. Unter anderem werden dabei Ausbildungsinhalte im Rahmen des Grundlagentrainings beim Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium vermittelt. Die Lerninhalte werden durch die dortigen auf vier Standorte in Hessen verteilten Aus- und Fortbildungseinheiten gelehrt. Aus dem Standort der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim am Main heraus, initiierte u.a. der Modulkoordinator Praktischer Polizeidienst, Polizeihauptkommissar Ralf Knust, gemeinsam mit dem Schwerbehindertenvertreter des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums, Polizeihauptkommissar Carsten Reichelt, einen Besuch bei den Werkstätten Hainbachtal. Dieser Besuch, der zum Ausbildungskonzept der hessischen Polizei gehört, soll bei den zukünftigen Polizeibeamtinnen und -beamten Sensibilität und soziale Verantwortung entwickeln, Vertrauen, Toleranz und Wertschätzung aufbauen, und im Gegenzug mögliche bestehende Barrieren abbauen. Die Werkstätten Hainbachtal bieten den ihnen anvertrauten Menschen nicht nur eine Beschäftigung, sondern unterstützen sie mit zahlreichen arbeitsbegleitenden Maßnahmen in ihrer persönlichen Entwicklung. Da nicht alle dieser sinnvollen Projekte von den Sozialleistungsträgern finanziert werden, sind sie auf Spenden angewiesen. Deren Geschäftsführer, Herr Thomas Ruff, und seine Abteilungsleiterin Berufsbildungsbereich, Frau Heike Hoppert, bedankten sich außerordentlich für die Übergabe der großzügigen Spende. Zudem unterstrich Geschäftsführer Ruff den wertvollen Austausch zwischen uniformierten Polizeibediensteten und den Menschen in ihrer Einrichtung und bot ausdrücklich seine Bereitschaft der weiteren Zusammenarbeit an.

"Es gibt nur Gewinner", sagt EPHK Werner

"Nicht nur am heutigen Tag der Übergabe der Kollekte, auch am Tag des Besuchs der Werkstätten Hainbachtal durch die Studierenden der Polizei Hessen gab und gibt es nur Gewinner. Und auch im nächsten Jahr, auf dem Hessentag 2024 in Fritzlar, dürfte die Kollekte des Gottesdienstes am Tag der Vereidigung wieder einer caritativen Einrichtung zu Gute kommen", schloss Erster Polizeihauptkommissar Torsten Werner, Beauftragter für öffentliche Veranstaltungen auf dem Hessentag der Polizei Hessen, seine Ansprache bei der Spendenübergabe bei den Werkstätten Hainbachtal in Offenbach.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell