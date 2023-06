POL-HBPP: Gewässerverunreinigung durch ein Sportboot im Hafen Rüdesheim

kassel (ots) - Einen gefährlichen Fund hat ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Kassel am 30.5.2023 beim Magnetangeln an der Fulda in Kassel gemacht. Unweit der Hafenbrücke zog der Mann eine am Flussgrund liegende Brandbombe (Gewicht: ca. 10 kg) mit einem starken Magneten und einer Leine ans Ufer. Glücklicherweise informierte der "Magnetangler" umgehend die Polizei. Kräfte des Polizeirevier Ost und der Feuerwehr Kassel ...

