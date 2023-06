Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Fahrgastschiff brachte ein stillliegendes Tankschiff im Hafen zum Treiben.

Frankfurt - Fechenheim (ots)

Am Dienstag, 06.06.2023, 05:29 Uhr, befuhr ein Fahrgast-Kabinen-Schiff (FGKS)aus der Schweiz den Main bei Km 45,4 am Hafen Allessa zu Tal. Dabei wurden Wellen verursacht, die in der Lage waren die Tauwerke eines im Hafen befestigten Tankmotorschiffes (TMS) zu brechen. Glücklicherweise war das TMS nicht beim Laden oder beim Produkt löschen, so dass kein Gefahrgut (Methanol) ausgetreten ist. Das in Bewegung gekommene Tankmotorschiff ließ darüber hinaus auch einen landseitigen Befestigungsring brechen, so dass das niederländische Gefahrgutschiff im Hafenbecken herrenlos trieb und gegen das Beckenende und die Steinschüttung stieß. Die unverletzte Besatzung wurden aus dem Schlaf gerissen und konnten das Schiff zeitnah wieder unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Frankfurt und Wiesbaden bestätigten eine zu hohe Geschwindigkeit beim Passieren des Hafenbeckens, so dass ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell