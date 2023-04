Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Aufmerksame Nachbarn verhindern Brandausbreitung

Bremerhaven (ots)

In einem Mehrfamilienhaus, Krumme Straße nahmen aufmerksame Nachbarn am Samstagvormittag (29. April 2023) Rauch und Brandgeruch wahr und alarmierten die Feuerwehr. Bei der Kontrolle der einzelnen Wohnungen des Hauses stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Brand in der darunterliegenden Wohnung fest. Durch das frühzeitige Bemerken durch den Hausbewohner und das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte, konnte das Feuer schnell bekämpft und somit eine Brandausbreitung verhindert werden. An dem Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven beteiligt. Über die Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

