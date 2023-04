Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Kinder lernen Laienreanimation beim Zukunftstag

Bei der Feuerwehr Bremerhaven hat heute (27. April 2023) der Zukunftstag stattgefunden. Rund 40 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren konnten an fünf Stationen einige Aufgabenbereiche der Feuerwehr Bremerhaven kennenlernen. Unter anderem wurde durch einem Disponenten der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe eine telefonische Laienreanimation angeleitet. Die Reanimation wurde an einer dafür vorgesehen Übungspuppe ausgeführt. Die Teilnehmenden hatten jeweils die Möglichkeit den Disponenten und die Notfallsanitäter dabei hautnah zu begleiten. Außerdem konnten die Kinder mit einem Stahlrohr ein symbolisches Feuer an einer Spritzwand löschen.

