FW Bremerhaven: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 27.

Am Vormittag kam es auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven an der Anschlussstelle Stotel zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Feuerwehr sichert Einsatzstelle und versorgt Verletzte.

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Vormittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf der Autobahn 27 an der Anschlussstelle Stotel alarmiert. Laut erster Einsatzmeldung sollten zwei Pkw beteiligt sein, wovon einer in Brand geraten sein sollte. Während sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven auf der Anfahrt zur Einsatzstelle befanden, wurden durch weitere Anrufer zudem noch mehrere Verletzte Personen gemeldet. Umgehend wurden durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven feststellen, dass es einen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gegeben hatte. Hierbei wurde vier Insassen verletzt. Die Feuerwehr Bremerhaven sicherte die Einsatzstelle, versorgte die verletzte Personen bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und stellten den Brandschutz sicher. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden durch den Notarzt des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven an der Unfallstelle gesichtet und medizinisch versorgt. Im Anschluss daran wurden alle verletzten Personen in Krankenhäuser in Bremerhaven transportiert.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss aller Maßnahmen der Polizei übergeben.

