Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Küche in Vollbrand

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagvormittag um 10:30 Uhr wurde von der Regionalleitstelle Unterweser-Elbe eine Feuermeldung in der Allersstraße entgegengenommen. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven rückte mit einem Löschzug und einen Rettungswagen zur Einsatzstelle aus. Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung vom Brand einer Küche im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Die Bewohner hatten sich schon in Freie begeben. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr zwei Trupps mit Atemschutz im Gebäudeinneren ein. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde das verrauchte Obergeschoss durch die Einsatzkräfte entraucht. Am Einsatz waren 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 6 Einsatzfahrzeugen beteiligt. Zu der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

