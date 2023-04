Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Mikrowelle und Unrat in Flammen

Am Dienstagmittag um 12:08 Uhr wurde von der Regionalleitstelle Unterweser-Elbe eine Feuermeldung in der Radellstraße entgegengenommen. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven rückte mit einem Löschzug, einem Führungsdienst und einem Notarzt unterstützt von einem Rettungswagen aus dem Landkreis Cuxhaven zur Einsatzstelle aus. Es wurde von einem Kellerbrand ausgegangen, an der Einsatzstelle eingetroffen stellte sich heraus, dass an der Rückseite das Mehrfamilienhauses eine Mikrowelle und Unrat brannten. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte die Polizei Bremerhaven schon die Räumung des Hauses veranlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Schadenfeuer mit einem Trupp und belüfteten die verrauchte Wohnung. Die Bewohner wurden vom Notarzt medizinisch gesichtet, es war keine Krankenhauseinweisung notwendig. Am Einsatz waren 22 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt. Zu der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen. Im Anschluss an die Arbeiten der Feuerwehr wurde der Ortspolizeibehörde Bremerhaven die Einsatzstelle übergeben, diese wird die Brandursachenermittlung übernehmen.

