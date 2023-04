Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Rettung einer Person durch die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Um eine patientenorientierte Rettung aus dem fünften Obergeschoss durchführen zu können, wurde am Dienstagvormittag(27.04.2023) zur Unterstützung des Rettungsdienstes die Höhenrettungsgruppe nachalarmiert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war ein Transport über den Treppenraum nicht möglich. Somit wurde der Patient in eine spezielle Trage eingebunden und dann durch das Fenster hinaus abgeseilt. Hierfür diente die aufgestellte Drehleiter als Festpunkt. Während der gesamten Einsatzdauer sperrte die Polizei den Einsatzbereich ab. An dem Einsatz waren 21 Beamte der Berufsfeuerwehr und 4 Rettungsdienstkräfte beteiligt.

