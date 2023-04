Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Grundsteinlegung am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf

Bremerhaven (ots)

Die Grundsteinlegung am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf hat gestern (27. April 2023) am neuen Standort in der Straße Bohmsiel stattgefunden. Der Spatenstich erfolgte im feierlichen Rahmen genau drei Monate vorher, am 27. Januar 2023. Bei der Grundsteinlegung legten der Dezernent der Feuerwehr, Oberbürgermeister Melf Grantz, gemeinsam mit dem Leiter der Feuerwehr, Jens Cordes und dem stellvertretenden Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf, Kai Brünjes, im Beisein der stellvertretenden Betriebsleiterin von Seestadtimmobilien und zwei Sprechern der Koalitionäre aus dem Ausschuss für Öffentliche Sicherheit, die Zeitkapsel in den dafür vorgesehenen Stein im Mauerwerk. In der Zeitkapsel befinden sich verschiedene Erinnerungsstücke, unter anderem eine Tageszeitung, zeitgeschichtliche Dokumente und ein persönlicher Brief des Wehrführers der Feuerwehr Wulsdorf, Ullrich Knoll. Die Kosten für den Neubau betragen rund 3,8 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2024 geplant. OB Grantz: "Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan und der Kostenrahmen wird bisher ebenfalls eingehalten". Das Gerätehaus wurde mit einer Nutzfläche von rund 745 m² auf zwei Geschossen geplant. Insgesamt hat das Grundstück eine Fläche von rund 8.450 m², um auch den Bau einer zukünftigen Feuer- und Rettungswache Süd der Berufsfeuerwehr ermöglichen zu können. Zurzeit verrichtet die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf ihren Dienst aus dem historischen Gerätehaus an der Lindenallee.

Hintergrundinformation:

Die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf stellt, wie auch die anderen beiden Freiwilligen Feuerwehren aus Lehe und Weddewarden, einen wichtigen Bestandteil der Gefahrenabwehr in der Seestadt dar. Sie wird insbesondere bei Großschadenlagen, bei Paralleleinsätzen und bei kleineren Einsätzen in ihrem Zuständigkeitsbereich benötigt, um die Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr Bremerhaven aufrecht zu erhalten. Die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf stellt den sogenannten Fachzug Logistik. Außerdem ist die Drohneneinheit der Feuerwehr Wulsdorf zugeordnet. Nicht nur die Notwenigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr, sondern auch die soziale Wertigkeit von Freiwilligen Feuerwehren in den jeweiligen Stadtgebieten ist von großer Bedeutung. Die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf besteht zurzeit aus 32 aktiven Einsatzkräften und 21 Nachwuchskräften der Jugendfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell